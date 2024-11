"Quem não cumpre palavra, não lidera", diz Elmar após apoios a Motta

Candidato à presidência da Câmara, Elmar Nascimento (União) - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O líder do União Brasil e candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, se pronunciou sobre a declaração de apoio do presidente Arthur Lira (PP-AL) a Hugo Motta (Republicanos-PB). À imprensa, o baiano falou sobre a necessidade de manter a “palavra empenhada” para garantir a credibilidade e integridade entre os pares.

“A palavra empenhada deve ser pilar dessa liderança. Confiança e respeito aos compromissos são essenciais para a integridade do processo legislativo. Quem não cumpre sua palavra, pode mandar, mas não lidera”, afirmou, sem citar o progressista. As declarações foram dadas nas redes sociais, nesta terça-feira, 29.

Elmar despontou na corrida como favorito para o cargo mais alto do Legislativo, devido a sua amizade com o progressista. No entanto, no decorrer do processo, os movimentos foram mudando e Lira recuou do então apoio que seria sacramentado em prol do nome do parlamentar.

A decisão do alagoano em apoiar o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), pegou Elmar de ‘surpresa’, e nos bastidores, o baiano afirmou a aliados que considerou a atitude como “traição”.

A oficialização do apoio ao paraibano aconteceu na manhã desta terça-feira, 29, em coletiva de imprensa, na porta da residência oficial. Na ocasião, Lira afirmou aos jornalistas que Motta tem capacidade de atrair o consenso da casa, pois, segundo ele, “reúne as melhores condições políticas”.

“Depois de muito conversar e sobretudo de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez", afirmou.

Questionado sobre o assunto, Elmar considerou o apoio como “legítimo” e se referiu a Lira como “colega”. Ele ainda afirmou que a vontade dos demais deputados não deve se resumir ao posicionamento do presidente da casa.

“O apoio do presidente Arthur Lira ao colega Hugo Motta é legítimo. No entanto, a condução da Câmara dos Deputados não deve buscar uma unanimidade artificial, reduzida a uma única vontade”, disse.

Horas após Lira anunciar apoio a Motta, Elmar e o líder do PSD, Antonio Brito (BA), foram se reunir com a bancada do PT. A cúpula petista tende a apoiar Motta, mas uma ala da legenda trabalha para que uma decisão não seja tomada nesta semana.