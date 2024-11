Bancada do PP anuncia apoio a Hugo Motta à presidência da Câmara

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou apoio a Motta nesta manhã - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

A bancada do PP na Câmara dos Deputados declarou apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB)na disputa pela presidência da casa. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 29, horas após o pronunciamento do presidente Arthur Lira (AL).

“Quero reconhecer a importância dessa bancada, uma bancada que tem não só o grande valor numérico, porque é uma das maiores da Casa, mas tem um valor qualitativo ainda maior porque tem os melhores quadros que a Câmara dos Deputados tem presentes na formação da bancada do Progressista”, disse Motta, após o anúncio.

Na oportunidade, o candidato também agradeceu a Lira, Ciro e Luizinho em seu discurso. Os políticos estiveram presentes no encontro nesta tarde.

“Líder Luizinho, em seu nome, em nome do presidente do partido, Ciro Nogueira, em nome do presidente Arthur Lira, agradecemos a confiança e renovamos o compromisso de estarmos trabalhando juntos pelo fortalecimento da Câmara dos Deputados”.

Hugo Motta foi alçado ao cargo após a desistência do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), após não conseguir reunir apoio dos partidos ao seu nome. A candidatura de Motta, segundo informações do jornal O Globo, tem como principais padrinhos Lira e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).

Além de Motta, concorre a cadeira da presidência, os líderes do União Brasil e PSD: Elmar Nascimento e Antonio Brito, respectivamente.