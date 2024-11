Lira tenta desestimular candidatura de Antonio Brito à presidência

As tentativas de Lira deve-se ao nome do líder do Republicanos, Hugo Motta - Foto: Mário Agra | Luis Macedo | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mantém as ofensivas a fim de fazer com que os demais candidatos à presidência desistam do posto. Desta vez, o progressista tentou desestimular a candidatura do deputado baiano Antonio Brito (PSD).

O chefe do Legislativo entrou em contato com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, a quem convidou para uma conversa em sua residência oficial, em Brasília.

O convite, no entanto, foi recusado pelo dirigente partidário por telefonema, de acordo com informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo. Durante a conversa, Kassab afirmou que manterá o nome de Brito no páreo para disputar o cargo mais alto do Casa Baixa, em fevereiro de 2025.

As tentativas de Lira deve-se ao nome do líder do Republicanos, Hugo Motta, a quem o presidente já sinalizou apoio.

Além de Antonio Brito, a corrida pela presidência da Câmara dos Deputados também conta com o nome do líder do União Brasil, Elmar Nascimento, antes tido como favorito para ocupar o posto.