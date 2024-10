Lula e PT agem para manter governabilidade na Câmara; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante cerimônia de posse d novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, na sede da Procuradoria (PGR), em Brasília. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados têm evitado firmar apoio público a algum dos candidatos à presidência da Casa, mas acompanham a disputa com grande interesse e age nos bastidores para manter a governabilidade nos próximos anos. A eleição para o sucessor de Arthur Lira (PP-AL) ocorre oficialmente em fevereiro de 2025, mas as articulações já são intensas.

Leia mais

>> Lula reforça que não se envolverá na escolha do presidente da Câmara

>> Bancada do PT se reunirá com candidatos à presidência da Câmara

>> Lira liga para Kassab por consenso para apoio a Motta, diz site

Hugo Motta (Republicanos-PB) é o nome apoiado oficialmente por Lira, visto pelo alagoano como capaz de construir maior consenso entre as bancadas da Casa. Também estão no páreo Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSB-BA), que anunciaram aliança após serem preteridos no apoio do presidente da Câmara.

O Palácio do Planalto prega cautela na divulgação de um apoio do Executivo, e o presidente Lula tem repetido que não vai se envolver no pleito. As articulações e os encontros, porém, seguem ocorrendo. As informações são do portal Metrópoles.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha (MG), afirmou nesta semana que o partido tem estudado apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), mas disse que a questão não está fechada. “O PT está discutindo qual é a tese que nós vamos decidir. Se nós vamos decidir pela manutenção e pela permanência no blocão ou se nós vamos produzir novo bloco aqui na Casa. Essa é a discussão central. E nessa tese de permanência nós temos uma candidatura que significa a convergência dessas forças políticas, que é o Hugo Mota”, argumentou.

A executiva da bancada do partido na Casa Baixa começou a realizar reuniões com os candidatos. Motta foi o primeiro, na quarta (16), a participar de jantar na casa do deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA) com outros 15 deputados da sigla. Além de governabilidade, o paraibano fez a promessa aos petistas de respeitar a proporcionalidade na decisão sobre a Mesa Diretora. A sigla é a segunda maior da Casa, com 68 deputados, atrás apenas do PL, que tem 93.

Antes visto como mais distante do Planalto, Elmar intensificou as agendas de articulação com membros do governo nos últimos meses. Reuniu-se, durante a semana, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A negociação por votos nas eleições da Câmara envolve cartas como cargos na Mesa Diretora da Casa, promessas de lealdade e diálogo com o Planalto e, no caso do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, compromisso com pautas conservadores. O comando da vice-presidência da Casa e das quatro vice-secretarias, porém, só será conhecido horas antes da votação. Isso porque a vaga nos cargos de secretaria é preenchida pelo cálculo do coeficiente do bloco que apoia o candidato.