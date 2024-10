Lira liga para Kassab por consenso para apoio a Motta, diz site

Lira busca apoio para Motta na presidência da Câmara - Foto: © Lula Marques | Agência Brasil

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ligou para o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para conversar sobre sua sucessão. O deputado alagoano tenta fechar o maior número de apoios para eleger seu sucessor: Hugo Motta (Republicanos-PB) em fevereiro de 2025. As informações são do Uol.

Aliados do presidente da Câmara dizem que ele está confiante com a formação de um blocão capaz de eleger Motta. O último aceno foi procurar Kassab para reforçar o discurso de necessidade de consenso.

Deputados próximos ao presidente da Câmara afirmaram que o deputado tenta convencer Kassab de que a junção entre Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA) para formar um "bloco governista" contra Motta não tem chance de prosperar.

Deputados baianos se uniram para tentar derrotar o republicano. Após Lira frustrar as expectativas de Elmar Nascimento e não anunciá-lo como seu sucessor, ele e Brito resolveram manter suas candidaturas para forçar um segundo turno de votação contra Motta. A ideia é que, ao final, eles juntem esforços para derrotar o republicano.