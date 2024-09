Elmar Nascimento fala sobre rompimento com Lira: “Projeto de poder”

Elmar e Lira eram amigos de longas datas, e curtiram até o carnaval de Salvador juntos - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputad

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, diz acreditar que a única coisa que ultrapassa a sua amizade com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), é a ambição do alagoano em permanecer no “poder”.

“Só tem uma coisa mais forte que a amizade. É projeto de poder”, diz o baiano aos seus interlocutores sobre Lira, segundo informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A declaração acontece após as movimentações de Lira para anunciar apoio ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB),que entrou na disputa após a saída do presidente da sigla, Marcos Pereira. O progressista, que inicialmente vinha prometendo apoiar Elmar, na disputa pela presidência da Casa, que será decidida em fevereiro de 2025.

Elmar considera a costura feita por Lira (PP-AL), seu amigo de longas datas, como “traição”, o que causou uma ruptura entre os políticos. Isso porque ele vinha sendo cotado como favorito a despontar no confronto com o apoio do seu eventual sucessor.

A guerra eleitoral para a "Casa Baixa" deve voltar a ser aquecida na Câmara após as eleições municipais, que será decidida no dia 6 de outubro.