De favorito a preterido: entenda guerra travada por Elmar na Câmara

A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados ganhou novo cenário nesta semana, após a sinalização de apoio do presidente Arthur Lira (PP-AL) ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

A movimentação do progressista, no entanto, é vista por alguns deputados como “traição” ao nome de Elmar Nascimento, que até então era considerado amigo pessoal de Lira. Inclusive, o líder do União Brasil era cotado como favorito na corrida pelo cargo mais alto da Casa.

“O presidente Arthur Lira não comunicá-lo [Elmar] sobre a decisão de já ter escolhido o nome que receberá o seu apoio é uma grande traição”, disse um interlocutor ao Portal A TARDE.

Nos bastidores, o próprio Elmar nutre o sentimento de "traição" do seu então grande aliado. Indo de encontro às ofensivas do chefe do Legislativo, o parlamentar afirmou na noite de quarta-feira, 11, que mantém o seu nome no páreo eleitoral, após reunião com os seus pares, em Brasília.

Aliados do baiano, por outro lado, acreditam que a decisão inicial do deputado deve ruir ao longo das discussões, que voltará a ganhar fôlego após as eleições municipais.

“Eu acho muito difícil dele [Elmar Nascimento] manter a candidatura com Lira apoiando [Hugo] Motta. Caso, se mantenha as três candidaturas, é possível que Motta ganhe de ‘lavada’”, afirmou outra fonte ligada ao Congresso Nacional.

Na tarde de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, entre os líderes de governo, que fechará questão em torno do nome do aliado de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que desistiu da corrida eleitoral em prol do paraibano.

“Encontro de líderes desta semana, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Uma data especial onde pudemos [...] celebrar o aniversário do amigo Hugo Motta, que teve seu nome apoiado por Lira para a sucessão da presidência da Câmara", disse o líder do Podemos na Câmara, Romero Rodrigues (PB), nas redes sociais.

Já o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, afirmou que só tratará sobre as eleições da casa após o pleito municipal, que será decidido no dia 6 de outubro.



"A bancada vai se reunir e definir sua estratégia depois das eleições", resumiu, em conversa com o portal.

Mesmo com a clara demonstração por parte de Lira, uma pequena ala de aliados de Elmar Nascimento optaram por aguardar o anúncio oficial do chefe do Legislativo e acreditam na possibilidade do apoio de Lira voltar a ser do baiano.

“Vamos aguardar o anúncio oficial de Lira. Até lá, ainda tem muita água para rolar. Tudo pode mudar”, disse.

Ofensivas de Lira

Na tentativa de fazer com que Elmar desista do páreo eleitoral, o progressista tenta convencer o baiano a aceitar uma possível indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, Lira enviou um emissário para oferecer ao parlamentar um assento na Corte. Mas, sem sucesso.

As vagas serão abertas em 2026 e 2027, devido a saída dos ministros Aroldo Cedraz e Augusto Nardes, respectivamente, quando atingem a idade limite de atuação no tribunal (75 anos).

Antônio Brito no jogo?

Com as atenções voltadas ao embate triplo: Motta, Lira e Elmar, o nome de Antônio Brito (PSD) perdeu força na disputa, mesmo após os partidos União Brasil e PSD selarem apoio.

Em conversa reservada com A TARDE, um parlamentar avaliou a candidatura do pessedista como a menos viável.

“Eu sempre achei a candidatura de Brito a menos viável para a Câmara, porque os deputados querem um nome mais independente, assim como Lira, e menos ligado ao governo”, contou.

Corrida por apoio

Para tentar se viabilizar, Elmar Nascimento vem protagonizando uma verdadeira maratona para conseguir se manter no confronto.

O baiano já se reuniu com o presidente Lula, mas não trouxe boas notícias. Isso porque, o petista afirmou que não se envolverá nas discussões sobre o assunto. O político, inclusive, falou sobre a reunião em suas redes sociais.

“O presidente, reforçando sua postura republicana e respeito pela autonomia do Legislativo, garantiu que não apoiará nenhum candidato nas eleições da Câmara”, escreveu.

Antes, Elmar se reuniu com os ministros de Lula: Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações).



O Portal A TARDE entrou em contato com os deputados Elmar Nascimento e Antônio Brito, mas não obteve retorno.