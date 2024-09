Elmar e Antônio Brito planejam ofensiva por sucessão de Lira

Brito e Elmar são pré-candidatos à sucessão de Lira - Foto: Flickr União Brasil na Câmara | Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Os baianos Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD) planejam um contra-ataque ao avanço do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP) na Câmara Federal.

De acordo com Igor Gadelha, do portal Metrópoles, os deputados combinaram uma espécie de acordo para opor ao nome de Hugo, que cresceu no páreo nos últimos dias, e conta com a simpatia do Palácio do Planalto. Um dos pontos do 'trato' é a realização de reuniões semanais, que terão início já nos próximos dias.

Elmar era visto como favorito para receber o apoio de Lira e ser eleito presidente da Câmara em 2025, mas perdeu espaço para Hugo Motta. O parlamentar paraibano é visto como um nome que consegue agradar aos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).