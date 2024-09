Antônio Brito deixa recado após impasse por presidência da Câmara

Antônio Brito permanece na disputa pela presidência da Câmara - Foto: Divulgação

O deputado federal Antônio Brito (PSD) mandou um recado aos colegas de partido, nesta quinta-feira, 5, garantindo que seu nome segue na disputa pela presidência da Casa, mesmo após o impasse recente com o surgimento da candidatura de Hugo Motta (Republicanos).

A informação é da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. Segundo a publicação, o baiano acalmou os ânimos. Brito conta com apoio de Gilberto Kassab, ex-ministro e presidente nacional do PSD, que vem atuando como fiador da sua candidatura.

“Amigos (as), seguimos firmes na nossa candidatura à Presidência da Câmara . Na semana que vem darei mais detalhes a vocês. Muito obrigado pelo apoio e confiança", escreveu o parlamentar, de acordo com a coluna.

Antônio Brito ainda teria dito de forma reservada que não vê motivos para retirar o nome da disputa, que só ocorrerá em fevereiro do próximo ano. Elmar Nascimento (União Brasil), outro baiano no páreo, e antes visto como favorito, também permanece candidato até o momento.