Apesar de revés, baianos podem manter candidatura à sucessão na Câmara

A possibilidade de ter um baiano na presidência da Câmara dos Deputados depois de 30 anos ficou remota, mas ainda existe. Segundo informações do site Poder 360, tanto Elmar Nascimento (União), quanto Antônio Brito (PSD), não desistiram da disputa. O último deputado federal da Bahia a comandar a Câmara Baixa foi Luís Eduardo Magalhães, entre os anos de 1995 e 1997.

De acordo com a publicação, Elmar se reuniu na noite de quarta-feira, 4, com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo, para discutir uma estratégia de resistência à entrada do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) no pleito.

Os dois teriam combinado que Elmar e Brito, continuarão no páreo a despeito da tentativa de outros partidos e, principalmente, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de tentar encontrar um nome consensual. Significaria que um dos dois ou ambos poderiam ter que abrir mão do pleito por Motta.

O movimento constrange Lira, que não terá como anunciar publicamente seu candidato. O presidente da Câmara havia prometido divulgar até agosto quem apoiaria, mas não conseguiu chegar a uma definição. O nome mais cotado era o de Elmar, mas Lira identificou resistências –em especial, por parte do governo. Ele é adversário do PT na Bahia, estado já governado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lula também poderá ter dificuldades. Se quiser apoiar Motta, terá de fazê-lo de forma explícita. O presidente, porém, havia dito que não iria interferir na disputa pelo comando da Câmara.

Por enquanto, a ideia é que Elmar e Brito registrem suas candidaturas e disputem o 1º e o 2º turnos. Esse cenário pode ser desafiador para Motta, já que o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia indicado que não apoiaria Marcos Pereira. A rejeição ao presidente do Republicanos pode, eventualmente, ser transferida para o líder do partido. O PL é hoje a maior bancada da Câmara, com 92 dos 513 deputados.