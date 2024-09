Elmar mantém candidatura à presidência após aceno de Lira a Motta

Elmar Nascimento ainda corre atrás de apoio para se manter no páreo - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento (União Brasil) afirmou que continuará com a sua candidatura à presidência, apesar da movimentação do chefe do Legislativo, Arthur Lira (PP-AL), que sinalizou apoio ao deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Não vi o Arthur Lira falar, como vocês querem que eu [comente] só falo sobre ele quando ele falar em ON [publicamente]. Eu não tenho inimigos, nem vou ter. Toda hora que ele chamar, vou aceitar”, disse o parlamentar, em Brasília.

Em coletiva de imprensa, Elmar ainda relembrou que o partido de Lira, seu aliado e amigo pessoal, “debandou” do bloco liderado por ele na Casa.

“Nós tínhamos um bloco. O PP debandou. Nada mudou”, afirmou o baiano, após participar de reunião com deputados do União Brasil na sede do partido, em Brasília.

O Portal A TARDE tentou contato com o deputado, mas até o fechamento desta matéria, não conseguiu retorno.

Apoio a Motta

Nesta tarde, Lira almoçou com o líder do Republicanos junto com outras lideranças de partidos do PL, MDB e PP, Altineu Cortês, Isnaldo Bulhões e Dr. Luizinho, respectivamente.

O líder do Podemos, Romero Rodrigues, também esteve presente no encontro, e confirmou o apoio de Lira a Motta, nome lançado pelo presidente do Republicanos, Marcos Pereira, após a sua saída da corrida eleitoral, que será disputada em fevereiro de 2025.

"Encontro de líderes desta semana, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Uma data especial onde pudemos, além de discutir os temas importantes para o Brasil, celebrar o aniversário do amigo Hugo Motta, que teve seu nome apoiado por Lira para a sucessão da presidência da Câmara", disse.

"Como líder da bancada do Podemos, vou levar a indicação do nome de Hugo Motta para avaliação dos deputados e da presidente do nosso partido, Renata Abreu", completou.

Além dos deputados Elmar e Hugo Motta, também está no páreo eleitoral o baiano Antonio Brito (PSD).