Lira almoça com Hugo Motta em sinal de apoio a sua candidatura

O presidente Arthur Lira (PP-AL) anunciou aos líderes de partido que apoiará o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) como o seu sucessor na Câmara dos Deputados.

O anúncio do apoio, contudo, foi confirmado pelo líder do PT, Odair Cunha (MG), ao jornal O Globo, nesta quarta-feira, 11. O petista afirmou que o nome de Motta é um “nome qualificado para a construção da unidade na casa". Ele ainda contou que Lira vai “submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da Bancada (do PT) para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa".

O progressista, inclusive, almoçou junto com o parlamentar, em comemoração ao aniversário do paraibano.

O encontro foi publicado nas redes sociais de Motta compartilhada com o seu partido. Na legenda, o parlamentar afirmou que o gesto representa a “construção de amizades e parcerias”.

“Recebendo o abraço do presidente Arthur Lira e de amigos líderes no dia do meu aniversário. Relações de confiança, diálogo, lealdade e muitas lutas diárias. Construir amizades e parcerias verdadeiras é um compromisso que tenho, olhar no olho, dialogar em harmonia e em prol do Brasil”, escreveu o deputado.

O almoço também contou com a presença dos líderes do partido PL, MDB e PP: Altineu Cortês, Isnaldo Bulhões e Dr. Luizinho, respectivamente.

O líder do Podemos na Câmara, Romero Rodrigues, também compartilhou o encontro em suas redes sociais, e confirmou o apoio de Lira a Motta, nome lançado pelo presidente do Republicanos, Marcos Pereira, após a sua saída do pleito.

"Encontro de líderes desta semana, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Uma data especial onde pudemos, além de discutir os temas importantes para o Brasil, celebrar o aniversário do amigo Hugo Motta, que teve seu nome apoiado por Lira para a sucessão da presidência da Câmara", disse.

"Como líder da bancada do Podemos, vou levar a indicação do nome de Hugo Motta para avaliação dos deputados e da presidente do nosso partido, Renata Abreu", completou.

Apesar da sinalização, o deputado baiano Elmar Nascimento (União Brasil) continua correndo por apoio e postou um vídeo com a trajetória da vida política em suas redes sociais. Antonio Brito (PSD) também continua no páreo para disputar a cadeira.



“Como líder, acredito que a verdadeira força está em construir pontes e guiar pelo exemplo. Cada etapa da minha trajetória reflete esse compromisso”, disse Elmar.

