Elmar Nascimento e Antônio Brito se unem para sucessão na Câmara

Parlamentares se reuniram com os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) para firmar um acordo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os deputados federais baianos Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD) formalizaram uma aliança para a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Na noite de segunda-feira, 9, os parlamentares se reuniram com os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) para firmar um acordo.

Os dois postaram fotos da reunião em suas redes sociais com a mesma legenda: “Quando trabalhamos juntos, conseguimos ir mais longe. Unidos por algo maior: o compromisso de construir um Brasil onde o diálogo e o entendimento fazem a diferença”.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a ideia é de que as duas candidaturas sejam mantidas, mas, que mais adiante, haja a convergência para a escolha de um nome. Também existe a possibilidade do apoio vir apenas em um segundo turno do pleito.

A iniciativa faz parte da estratégia para minar o favoritismo de Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP) na Câmara Federal.

Elmar era visto como favorito para receber o apoio de Lira e ser eleito presidente da Câmara em 2025, mas perdeu espaço para Hugo Motta. O parlamentar paraibano é visto como um nome que consegue agradar aos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).