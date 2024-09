Lira confirma a aliados que indicará Motta, diz jornal

Lira já teria bartido o martelo sobre a escolha do seu sucessor na Câmara - Foto: © Lula Marques | Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou a líderes partidários em reunião na madrugada de terça-feira, 10, em Brasília, que pretende anunciar apoio ao nome de Hugo Motta (Republicanos-RJ) para sua sucessão ainda nesta semana. As informações são do jornal Folha de SP.

A expectativa de parlamentares é que isso ocorra ainda nesta quarta-feira (11). Até mesmo aliados de Lira, porém, dizem que ele ainda pode mudar de opinião, porque há quem o desencoraje a fazer esse movimento por julgar ser uma estratégia equivocada. Além disso, o presidente da Casa já recuou outras vezes de prazos para fazer o anúncio.

De acordo com relatos, Lira avalia ser um cenário ruim deixar a Casa e os parlamentares sem saber qual será sua posição na eleição da Mesa Diretora até a volta dos trabalhos legislativos em outubro, após as eleições.



Além disso, o anúncio seria uma maneira de dar visibilidade à candidatura de Motta, num momento em que as articulações em torno de um acordo entre União Brasil e PSD ocupam o noticiário. Agora, Lira trabalha para costurar o apoio de outros partidos em prol de Motta.

Também são candidatos os líderes Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL). União Brasil e PSD selaram apoio para seguir juntos na disputa. Dentro do Palácio do Planalto há uma avaliação de que o indicado de Lira na disputa tem grande chances de vencer as eleições.

Nos bastidores, aliados de Lira diziam que ele sempre teve preferência pela candidatura de Motta, por enxergar nele um parlamentar de sua confiança e com maior unidade em torno de seu nome. Mas, diante da sinalização de que Pereira não iria desistir, ele passou a atuar mais incisivamente por Elmar, com quem mantém estreita relação de amizade.

Lira havia sinalizado a aliados, inclusive, que iria chancelar o deputado do União Brasil na disputa, desencadeando uma ofensiva contrária por uma ala da Câmara. Mas isso mudou com a entrada de Motta. O presidente da Câmara não pode se reeleger e busca transferir seu capital político a um nome de sua escolha. A eleição da Mesa Diretora ocorre em fevereiro de 2025.