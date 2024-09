Ministros de Lula se reúnem com Elmar Nascimento no Planalto

Baiano esteve no Planalto despachando com os ministros de Lula - Foto: Reprodução | Instagram | @deputadoelmarnascimento

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, foi ao Palácio do Planalto nesta terça-feira, 10, para um encontro com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre de Padilha. Além de Nascimento, também estiveram na reunião, os ministros de Turismo e Comunicações, Celso Sabino, e Juscelino Filho, respectivamente.

Leia mais

>> Elmar e Antônio Brito planejam ofensiva por sucessão de Lira

>> “Não estamos medindo esforços”, diz Bruno sobre Elmar na Câmara

Deixando de lado as corridas em busca de apoio para se consagrar candidato à presidência da Câmara, o deputado baiano esteve no Planalto para um encontro periódico com as legendas da base de sustentação ao governo no Congresso. Padilha também vai receber, mais tarde, os ministros Jader Filho (Cidades) e Renan Filho e o líder Isnaldo Bulhões, todos do MDB.

“Encontro com o ministro Padilha e nossos representantes no Governo Federal, Juscelino Filho e Celso Sabino. Reafirmamos nosso compromisso com o Brasil”, escreveu Elmar em suas redes sociais.

Na publicação, ele ainda lembrou que o seu partido foi convidado pelo presidente Lula (PT) para integrar a base de apoio do petista no Congresso.

“O União Brasil foi chamado pelo presidente Lula, antes mesmo de sua posse, para integrar a coalizão de apoio do governo e temos feito o nosso papel. Estamos empenhados em garantir a estabilidade política e social, fortalecendo as instituições democráticas e avançar nas medidas que fazem a diferença”.

Veja

Mesmo não sendo a pauta principal do encontro, a sucessão do presidente Arthur Lira (PP-AL) também foi posto à mesa durante a reunião. O assunto, por sinal, foi tema do encontro de Nascimento com presidentes dos partidos: Solidariedade, PSDB, Avante e PDT, durante almoço nesta tarde. As eleição para o cargo acontece em fevereiro de 2025.



O encontro foi compartilhado nas redes sociais do baiano, com a seguinte legenda: “Reunião produtiva com os líderes do maior bloco parlamentar da Câmara. Juntos, discutimos as pautas prioritárias para o Brasil, buscando fortalecer o compromisso com o entendimento e cooperação de nossas bancadas”.

Veja