Ministro acredita que União Brasil apoiará possível reeleição de Lula | A TARDE

Celso Sabino, ministro do Turismo, acredita que o seu partido, o União Brasil, pode apoiar uma possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026.

Em entrevista ao O Globo, Sabino garantiu que, apesar das divergências entre o União Brasil e o PT em algumas capitais do Brasil, o seu partido não tem uma “diretriz contra o Partido dos Trabalhadores” e que o diálogo entre as duas legendas pode ocorrer.

“Há a disputa regional em praticamente todas as cinco mil cidades do Brasil. As cidades que o União não vai caminhar junto com o PT são aquelas que União, MDB, PSD, PSOL, PSC, PSB, vão caminhar contra o PT também. Não há uma diretriz do partido de caminhar contra o Partido dos Trabalhadores. Ao contrário. A maioria das cidades em que for oportuno e houver conciliação de ideias, agenda, política, o União vai caminhar com o PT”, disse o ministro.

A declaração de Sabino acontece em meio às tentativas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é filiado ao União Brasil, de tentar viabilizar o seu nome para a disputa presidencial.

Segundo o ministro, porém, o partido ainda não decidiu se terá um nome para a disputa presidencial de 2026. “Eu entendo a vontade pessoal do governador Caiado, mas o União Brasil ainda não se posicionou em relação à candidatura presidencial para 2026. Inclusive eu, particularmente, penso que é muito mais provável que o União caminhe com o presidente Lula do que se arrisque em uma aventura de lançar um candidato”, afirmou.

É importante pontuar que Celso Sabino assumiu o Ministério do Turismo por indicação do União Brasil em uma tentativa de estreitar as relações do partido com o governo Lula. Em troca do comando da pasta, a atual gestão petista deseja contar com o apoio da legenda no Congresso Nacional.

Publicações relacionadas