Governo Lula é condenado a pagar indenização a Bolsonaro e Michelle

Advocacia-Geral da União (AGU) planeja recorrer da decisão que determinou pagamento de R$ 15 mil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça do Distrito Federal determinou que o governo Lula pague uma indenização de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso dos móveis “desaparecidos” no Palácio da Alvorada. A Advocacia-Geral da União (AGU) planeja recorrer da decisão

No início de 2023, quando assumiu à presidência da República, Lula e a primeira-dama Janja deram a entender que Bolsonaro e Michelle tinham ‘metido a mão’ em 261 móveis da casa.

Leia Mais:

>> Trens do VLT passam por reparos e devem chegar até julho de 2025

>> Ricardo Nunes associa Marçal ao PCC: “Envolvido até o nariz”

>> Elmar Nascimento e Antônio Brito se unem para sucessão na Câmara

Por causa disso, o atual governo gastou R$ 379 mil em móveis para a residência do presida sem precisar de licitação. Contudo, uma auditoria foi realizada em março de 2024, e foi encontrado todos os móveis em “dependências diversas da residência oficial”, incluindo sofás, poltronas, mesas e tapetes.



Após a auditoria, Michelle afirmou que tudo não passou de uma “cortina de fumaça” de Lula e Janja, para que o atual governo pudesse gastar dinheiro a vontade.