Trens do VLT passam por reparos e devem chegar até julho de 2025

Trens do VLT Cuiabá-Várzea Grande foram adquiridos pelo Mato Grosso em 2012 - Foto: Divulgação

Os trens do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador já estão passando por reparos antes de serem encaminhados para a capital baiana. A revelação foi feita ao Portal A Tarde, pela secretária de Desenvolvimento do Estado (Sedur), Jusmari Oliveira, na manhã desta terça-feira, dia 10, durante entrega da duplicação da rua Artêmio Castro Valente, a via de acesso ao estádio Manoel Barradas, o Barradão.

A secretária prevê que os veículos estejam em terras baianas até o primeiro semestre do ano que vem. “Nós já levamos os trens de Cuiabá para São Paulo para fazer o reparo e até julho de 2025 eles já estarão aqui”, garantiu a secretária.

Na semana passada, Jusmari foi uma das autoridades de uma comitiva que foi até Brasília para a oficialização da compra, pelo governo da Bahia, de 40 trens de VLT do governo do Mato Grosso, que serão utilizados no novo meio de transporte em construção na capital baiana.

Na ocasião, o acordo representou uma cooperação entre o governador Jerônimo Rodrigues e Mauro Mendes, chefe do Executivo de Mato Grosso. As tratativas foram mediadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sob a liderança do ministro Bruno Dantas.

Os trens contam com sete vagões cada e estão parados há mais de dez anos na capital mato-grossense. O acordo envolve valores da ordem de R$1 bilhão e deverá ser pago em quatro prestações anuais.

Ela projetou que os trens do trecho 1 do novo modal de transporte, que ligará os bairros da Calçada e Ilha de São João, devem começar a rodar no ano que vem.

“No final de 2025 a gente quer ter um primeiro trecho já com eles se movimentando”, revelou a titular da Sedur. O cronograma oficial prevê que as fases de terraplanagem e sondagem devam acontecer em 2025. Entretanto, conforme apuração da reportagem, a tendência é que o planejamento para este serviço seja antecipado para dezembro de 2024.

Crédito suplementar

Jusmari Oliveira também deu detalhes sobre o uso do crédito suplementar de R$ 22 milhões feito pelo Executivo estadual. De acordo com a secretária da Sedur, o dinheiro serviu para o início de fato da obra.

"Com o crédito, podemos dizer que é o início simbólico diante de todo o investimento que vai ser feito nesse empreendimento. Nós temos que ter esse crédito para termos a disponibilidade do orçamento para que a CTB inicie toda a obra”, explicou.

“As pessoas pensam que iniciar a obra é começar soltando já os trilhos na linha, mas na realidade a obra do VLT já está em andamento. Então nós temos que fazer canteiro de obra e alguns posicionamentos para que inicie aquela parte da obra que as pessoas possam ver. Então, esse crédito suplementar foi para que a gente viabilizasse a disponibilidade de orçamento para que o nosso diretor, Eracy Maciel [diretor de obras da CTB], pudesse dar o andamento em todas as ações que já estão sendo feitas. Como eu digo, a obra do VLT já está em andamento”, pontuou.

De maneira geral, o crédito suplementar é destinado ao reforço de dotação orçamentária, sendo autorizado por lei. A realocação de recursos está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), desde que seja compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 e respeite os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de atender aos critérios dos tipos de despesas previstas no orçamento que podem ser redirecionadas.