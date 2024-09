Após reviravolta, Lula diz não ter candidato à presidência da Câmara

Presidente se posicionou em meio ao imbróglio sobre apoio de Lira - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) se pronunciou sobre a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, em meio aos imbróglios sobre quem será o nome que receberá o apoio do presidente Arthur Lira (PP-AL) na corrida.

“O presidente Lula, o presidente do Brasil não tem candidato a presidente da Câmara. A presidência da Câmara é de responsabilidade dos partidos políticos e dos deputados federais”, afirmou em entrevista à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia (MG), nesta quinta-feira, 5.

O chefe do Executivo, contudo, vem sendo consultado pelo próprio Lira para discutir os candidatos postos à mesa que poderá receber as suas ‘bênçãos’ para pleitear o cargo.

Em entrevista, Lula diz acreditar que o rol de atribuições de um mandatário está relacionado ao bom tratamento a qualquer presidente, seja da Câmara ou do Senado, em razão da independência entre os Poderes.

“Cabe a responsabilidade de tratar bem qualquer que seja o presidente, porque o presidente da Câmara e do Senado não precisa do presidente da República”, disse o petista. “É o presidente da República que precisa deles”, completou.

A declaração foi feita no fim da entrevista, sem que Lula fosse perguntado sobre o assunto. Isso porque o Congresso Nacional passa por uma reviravolta no que se refere ao tema.

Com a desistência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, do posto, para apoiar o deputado Hugo Motta (PB), o nome de Elmar Nascimento (União Brasil) entrou em processo de desgaste a fim de que ele desista da cadeira.

Antes, Elmar era cotado como favorito no confronto, devido a sua proximidade com Lira (PP-AL). Também concorrem ao cargo, os seguintes nomes: Antonio Brito (PSD) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).