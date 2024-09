Relação de Hugo Motta com Eduardo Cunha preocupa aliados de Lula

Hugo Motta deve ser indicado por Lira para sua sucessão - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

Considerado favorito na corrida pela presidência da Câmara Federal, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) conta com simpatia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas preocupa aliados do Planalto por sua relação com Eduardo Cunha (MDB-RJ).

A informação é do canal CNN Brasil. Cunha presidia a Câmara e é visto como um dos principais atores políticos do impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. A proximidade do hoje ex-deputado Motta, que surgiu como um novo nome para concorrer contra Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD), fez com que um ala do governo ligasse o sinal de alerta.

O entendimento é de que Lula deve ficar atento a uma possível traição. O deputado paraibano ganhou força nas últimas 48 horas, na mesma medida em que Elmar perdeu o favoritismo para ser indicado por Arthur Lira (PP-AL).