Líder do PDT na Câmara reafirma apoio a Elmar para sucessão de Lira

O presidente do PDT e líder da maioria da Câmara dos Deputados, André Figueiredo (CE) declarou que o partido vai manter o apoio da bancada do partido à candidatura de Elmar Nascimento (União Brasil) para a presidência da Casa.

“Nós estamos com Elmar”, declarou o pedetista para o jornal O Globo. De acordo com a publicação, ainda não há nenhuma reunião marcada entre o partido e o Palácio do Planalto, mas disse que pretende reforçar a posição de estar ao lado de Elmar na disputa.

Elmar e o líder do PSD, Antonio Brito (BA), formaram uma aliança para se unir na candidatura mais viável entre os dois e concorrer contra Motta.

O líder do União Brasil trabalha com duas alternativas para chegar competitivo na disputa e tirar o favoritismo de Hugo Motta (Republicanos-PB), que deve ser apoiado por Arthur Lira (PP-AL).

A mais otimista é ter o apoio da federação PT-PCdoB-PV; PSD; MDB; PSB; Podemos, além de siglas do bloco partidário liderado por Elmar, como PDT, Avante, PRD, Solidariedade e a federação PSDB-Cidadania.

Compromisso

O ministro da Previdência e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, esteve em Salvador no dia 6 de setembro para a assinatura de acordo de cooperação técnica de atendimento integrado entre o INSS e o governo da Bahia.

Para o Portal A TARDE, Lupi indicou que o partido deve bancar o apoio a Elmar. “Nós temos um compromisso feito com ele. A gente não volta atrás de compromisso. Vamos ver como é que se desenha esse futuro”, declarou,

O ministro também antecipou que a resposta final deve ser anunciada no mês que vem.“Na primeira ou na segunda quinzena de outubro, ele deve tomar essa decisão.”