Elmar tenta atrair PT e MDB, mas aliados admitem dificuldades

Na busca de manter a viabilidade de sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, o líder do União Brasil na Casa, Elmar Nascimento (BA), tem renovado acenos ao Palácio do Planalto e busca convencer as bancadas de PT e MDB em apoiar seu nome na disputa.

Aliados, no entanto, admitem que o movimento esbarra em dificuldades e veem o líder do Republicanos, Hugo Motta (BA), mais bem posicionado para conquistar estes apoios. As informações são do jornal O Globo.

Juntos, esses partidos governistas almejados pelo líder do União reúnem 124 parlamentares. Se o candidato conseguir reverter a tendência de apoio deles a Motta, sairia na frente na disputa. Mirando esses apoios, Elmar fez dois acenos ao governo na semana passada.

Ele fez com que o União se mobilizasse para adiar a votação de um projeto que dá anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro. O texto só vai entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) após o fim das eleições municipais. A pedido do governo, Elmar também desistiu de tentar incluir no texto que regulamenta o uso de biocombustíveis um item que, na visão do Planalto, poderia encarecer a conta de luz.

O candidato do União quer usar a proximidade com parte dos partidos da base do governo para atrair o PT.