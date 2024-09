Elmar e Brito oferecem ao PT 1ª Vice-presidência em troca de apoio

Parlamentares se reuniram com os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) para firmar um acordo na semana passada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os pré-candidatos à presidência da Câmara, Antonio Brito (PSD) e Elmar Nascimento (União Brasil) ofereceram ao PT a primeira vice-presidência da Casa em troca do apoio da bancada. As informações são da CNN.

Com 68 deputados, o PT tem a segunda maior bancada da casa e é considerado por Elmar e Brito como o fiel da balança para a sucessão de Arthur Lira. Ainda mais se considerar que a Federação PT-PcdoB-PV tem 80 deputados e vota em bloco. A eleição ocorre só em fevereiro.

A estratégia de Brito e Elmar é tentar atrair o apoio do PT e evitar que o partido apoie Hugo Motta (Republicanos), o candidato de Lira.

Além de oferecer o cargo ao PT, Eos parlamentares baianos também sinalizaram aos petistas que não irão avançar com o projeto de lei de anistia que pode vir a beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o União Brasil de Elmar que travou na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada o avanço da proposta que anistia investigados pelo 8 de janeiro e que pode abrir brecha para, durante a tramitação, anistiar Bolsonaro também.

A anistia é uma pré-condição do apoio do PL, partido de Bolsonaro e que tem a maior bancada da Câmara (91 deputados), a qualquer candidato.

Até o lançamento da candidatura de Motta, Elmar e Brito haviam sinalizado ao PL que pautariam a anistia. Mas isso mudou a partir do momento em que Lira manifestou apoio a Motta e o tornou o favorito na disputa.

Elmar e Brito mantiveram suas candidaturas e fizeram um pacto, quem for ao segundo turno terá o apoio do outro. E passaram a tentar construir um bloco mais alinhado à agenda do PT e do Palácio do Planalto.

A leitura é de que a única chance de o partido de Lula ocupar um posto de destaque na Mesa Diretora é apoiando um dos dois, uma vez que no bloco de Motta o PL, por ter maior bancada do que a do PT, tem a preferência na escolha dos cargos. O princípio vale para o projeto da anistia: sem o apoio formal do PL, Brito e Elmar não terão qualquer compromisso em pautar a proposta.

Elmar e Brito têm dito a interlocutores que sua situação é parecida com a de Rodrigo Maia, na qual a esquerda decidiu o segundo turno. Justamente em razão disso, passaram a fazer os acenos de que serão eles, e não Motta, que trarão estabilidade política ao governo Lula na segunda metade de seu governo.

Elmar disse a Lula, por exemplo, na semana passada, que a aliança entre ele e Brito (União Brasil e PSD) representam mais a base do governo, com 180 votos, do que a candidatura de Motta (PP e Republicanos). Todos esses partidos têm ministérios na Esplanada. E que a candidatura Motta tem como eixo a trinca de partidos que deu sustentação política a Bolsonaro: PP, Republicanos e o próprio PL. Logo, a esquerda apoiar Motta seria apoiar o grupo que esteve com Bolsonaro. Além disso, foi lembrada a ligação de Motta com Eduardo Cunha, artífice da queda de Dilma Rousseff.