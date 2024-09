PT não fechou apoio a Motta e ainda mantém conversas com Elmar

Deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

A bancada do PT na Câmara dos Deputados decidiu botar um freio nas sinalizações públicas de apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

Caciques petistas na Casa procuraram o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), que manteve sua candidatura à sucessão de Lira mesmo após ter sido preterido pelo atual presidente da Câmara. As informações são da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Leia mais

>> De favorito a preterido: entenda guerra travada por Elmar na Câmara

>> Deu ruim pro Gigante? Jornalista promete ajuizar criação do 'Faz o L'

>> Elmar rompe relações e fala em “traição” de Arthur Lira

De acordo com a coluna, Elmar recebeu ligações dos deputados petistas Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido; Zeca Dirceu (PR); e Arlindo Chinaglia (SP), que é ex-presidente da Câmara.

Nas conversas, os três petistas afirmaram ao parlamentar baiano que a bancada do PT ainda não tem qualquer posição fechada para a disputa pela sucessão de Lira na presidência da Câmara.

Ainda conforme a publicação, os deputados petistas seguem orientação do presidente Lula, que recebeu Elmar na tarde de quarta (11) no Palácio do Planalto. Na conversa, o parlamentar baiano confirmou que manterá a candidatura na Câmara.

Como noticiou a coluna, Elmar também apresentou números para tentar convencer o presidente da República de que não há consenso em torno do nome de Hugo Motta, como Lira vem tentando vender.

Além do líder do União Brasil, o deputado Antonio Brito (PSD-BA) também informou ao governo que manterá sua candidatura à sucessão de Lira. O principal fiador da candidatura de Brito é o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Em meio a esse cenário, Lula orientou que o PT evite fechar questão agora em apoio a um candidato na Câmara. A ideia é que o partido do presidente da República deixe essa decisão para depois das eleições municipais.

Post apagado

Nas últimas horas, o PT apagou uma postagem no Instagram na qual o líder do partido na Casa, Odair Cunha (MG), anunciava que Motta havia sido confirmado como o candidato de Arthur Lira (PP-AL) na disputa.

A postagem foi feita pelo líder após ele participar do almoço de aniversário de Motta, nessa quarta-feira (11), em Brasília. A presença de Odair foi interpretada como uma sinalização de apoio do PT ao deputado paraibano.

A postagem, contudo, foi apagada tanto no perfil pessoal do líder quanto no perfil oficial da bancada do PT na Câmara no Instagram. Odair, no entanto, manteve a mensagem no BlueSky, rede social semelhante ao X.

Procurada pela coluna, a assessoria do líder do PT informou que a postagem foi apagada do Instagram porque “houve um erro de planejamento e execução digital” da equipe de comunicação.

“Não era uma publicação destinada ao Instagram. Está mantida no BlueSky”, informou a assessoria da liderança do PT na Câmara.