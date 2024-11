Bancadas do MDB e PT devem selar apoio a Hugo Mota na Câmara

Hugo Motta já conta com apoio do PP e PL na disputa - Foto: Mario Agra | Câmara dos Deputados

As bancadas do PT e MDB devem selar apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados. As siglas devem se reunir nesta quarta-feira, 30, para tratar sobre a sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

Antes da discussão, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e os líderes do partido, José Guimarães e Odair Cunha, conversaram com o presidente Lula. Publicamente, o mandatário afirma que não vai interferir no processo de escolha da casa legislativa.

Leia mais

>> Bancada do PP anuncia apoio a Hugo Motta à presidência da Câmara

>> Lira tenta desestimular candidatura de Antonio Brito à presidência

>>Elmar Nascimento confirma candidatura e defende renovação da Câmara

O MDB também sentará para discutir o possível apoio a Motta, nome apoiado por Lira, durante encontro que será conduzido pelo presidente da sigla, Baleia Rossi, e o líder da bancada, Isnaldo Bulhões. A tendência, de acordo com a revista Veja, é que a legenda anuncie apoio ao líder do Republicanos.

Além de Motta, também brigam pela cadeira os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA), que chegou a ser cotado como favorito na disputa pela amizade com o chefe do Legislativo, e Antonio Brito (PSD-BA), nome mais alinhado com a esquerda.