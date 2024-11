Elmar mantém candidatura mesmo com União Brasil apoiando adversário

Segundo o parlamentar, a manutenção de seu nome na disputa visa garantir a governabilidade, a independência da Câmara - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para confirmar a manutenção de sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2026, mesmo com o deputado Hugo Motta (Republicanos) contando com o apoio de seu partido.

"Após reunião com deputados e lideranças do União Brasil, reafirmamos a manutenção de minha candidatura à presidência da Câmara. Temos a 3ª maior bancada, com 59 parlamentares, e elegemos 584 prefeitos, por isso possuímos a grandeza e a capacidade para liderar este posto", disse Elmar em postagem na rede socal X.

Leia também:

>> "Quem não cumpre palavra, não lidera", diz Elmar após apoios a Motta

>> Bancadas do MDB e PT devem selar apoio a Hugo Mota na Câmara

Segundo o parlamentar, a manutenção de seu nome na disputa visa garantir a governabilidade, a independência da Câmara e a defesa dos interesses dos brasileiros.

"Ao longo de minha vida no legislativo, aprendi que a política se constrói com diálogo. Por isso, sempre estive e continuarei aberto a conversas construtivas. Não tenho desavenças políticas com meus oponentes, mas também firmei compromissos com outras legendas, com as quais aprofundaremos as discussões para fortalecer nossa posição", pontuou o deputado.

Elmar ainda agradeceu o apoio da bancada e ao presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda: "Conduziremos o processo com a máxima responsabilidade, desprendimento e firmeza. Nosso objetivo é claro: queremos ser respeitados pelo nosso tamanho e relevância no cenário nacional".