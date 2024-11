Elmar Nascimento retira candidatura à presidência da Câmara

Elmar recua de candidatura a presidente da Câmara - Foto: Divulgação | União Brasil

Após Antônio Brito (PSD) anunciar a retirada do seu nome da disputa pela presidência da Câmara Federal, o também baiano Elmar Nascimento (União Brasil) comunicou, na tarde desta quarta-feira, 13, a desistência no processo para escolher o sucessor de Arthur Lira (PP).

Elmar, que havia permanecido como o único adversário de Hugo Motta (Republicanos-PB) na eleição, prometeu, em coletiva ao lado do deputado, "apoio irrestrito" à sua candidatura. Antes mesmo do recuo do parlamentar, o União Brasil, seu partido, já havia sinalizado apoio ao político paraibano.

"Da nossa parte, você pode ter certeza que a partir de hoje você contará com o apoio irrestrito de toda a bancada do União Brasil, que é uma bancada que não é só a terceira maior do parlamento, mas é uma bancada destacada e qualificada", afirmou Elmar Nascimento.

Com as desistências de Elmar e Brito, Hugo Motta se torna, no momento, o único candidato à presidência da Câmara dos Deputados em 2025.