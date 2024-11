Antônio Brito retira candidatura a presidente da Câmara dos Deputados

Deputado recuou de candidatura a presidente da Câmara - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Antônio Brito anunciou, nesta quarta-feira, 13, que retirou seu nome da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. A bancada do PSD, seu partido, decidiu apoiar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

Em coletiva ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Brito explicou que foi uma decisão majoritária da bancada a retirada da sua candidatura e apoio a Motta.

"A bancada decidiu, com proposta minha retirar a candidatura a presidente da Câmara, para que nos possamos dar sequência ao processo que já ocorre com as demais lideranças da casa e apoiar a candidatura de Hugo Motta à presidência da casa. Essa é a decisão da bancada do PSD, foi um posição majoritária da bancada", disse o deputado.

Motta agora soma apoios do PT, PP, PSD, Solidariedade, União Brasil, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, PL, PV, PRD, PCdoB, Rede e MDB. Para vencer, o deputado precisa de 257 votos no primeiro turno da votação.