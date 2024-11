“Tenho boa expectativa”, diz Jerônimo sobre PEC do fim da escala 6x1

Jerônimo Rodrigues - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) comentou na manhã desta quarta-feira, 13, sobre a Proposta de Emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1, que já alcançou a quantidade de assinaturas necessárias para ser protocolada na Câmara dos Deputados.

“Existe uma preocupação no que diz respeito ao zelo e ao cuidado, que em outros países a carga horária de trabalho é humanizada. Então eu tenho certeza que o Congressos Federal encontrará uma saída para que não haja prejuízos econômicos, que uma frente defende isso, mas que também não haja a continuidade de um comportamento de que a classe trabalhadora não tenha a oportunidade de um lazer e descanso, de cuidar da família e da saúde”, declarou, durante coletiva de imprensa.



Leia mais

>> Jerônimo se reúne com diretoria da BYD: "Ampliação dos investimentos"

Apesar de não citar sua opinião sobre a PEC, o gestor baiano reforçou que espera uma boa resolução sobre o assunto. “Eu tenho boa expectativa e espero que o Congresso faça um bom debate sobre isso.”

PEC

A proposta prevê redução de 44 horas semanais para 36 horas. Sendo assim, ninguém mais seria obrigado a trabalhar 8 horas por dia e ainda sugere que a escala seja realizada em quatro dias da semana, com folga nos outros três.

Na manhã de hoje, a medida atingiu a quantidade de assinaturas necessárias para iniciar a tramitação na Câmara. O projeto é da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) em conjunto com uma iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito do Rio de Janeiro, Rick Azevedo (PSOL) .

Até então, a PEC já acumula 194 assinaturas. Para ser protocolada, eram necessários ao menos 171 signatários.