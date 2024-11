AUTOS Jerônimo se reúne com diretoria da BYD: "Ampliação dos investimentos" Montadora está instalando uma fábrica na Bahia Por Leo Moreira e Gabriel Moura 13/11/2024 - 11:16 h | Atualizada em 13/11/2024 - 12:15

Da parte do governo do estado, Jerônimo está atuando na ampliação de avenidas e também do porto para a chegada de peças e exportação dos carros - Foto: Gabriela Silva

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 13, com a diretoria da BYD para alinhamentos antes do início das operações da fábrica a ser instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Por parte da montadora, entre os presentes estava o vice-presidente sênior da marca no Brasil, Alexandre Baldy. "Tomamos um café e fizemos um checklist da parte operacional das obras dos prédios ao longo deste ano e do ano que vem. Temos um projeto arrojado de investimento e ampliação de galpões, que triplicaram em número. Ano que vem já estarão em fase de ampliação", projeta o governador. Leia também:

Da parte do governo do estado, Jerônimo está atuando na ampliação de avenidas e também do porto para a chegada de peças e exportação dos carros. O encontro ocorre pouco antes da chegada de lideranças chinesas da BYD à Bahia, em 2 de dezembro. "A número dois da marca estará conosco para anunciar um conjunto de ampliação dos investimentos", celebra Jerônimo. Maior fabricante de carros elétricos do mundo e atualmente décima colocada em vendas de veículos no Brasil, a BYD assumiu a planta fabril da Ford, que abandonou a Bahia. A projeção é que a fábrica entre em operação no início do ano. Por lá, serão fabricados modelos como o Song Plus.

