BYD dispara em vendas na Bahia e já aparece no top-3; veja números

Dolphin Mini é o carro mais vendido da montadora - Foto: Divulgação

Outubro foi, de longe, o melhor mês da BYD na Bahia. A montadora chinesa cresceu em vendas em praticamente todos os modelos, com o principal destaque sendo o Dolphin Mini, que ultrapassou o Fiat Argo e Hyundai HB20 para se tornar o terceiro hatch mais comercializado no estado.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 458 carros da BYD foram emplacados no estado em outubro contra 319 do mês anterior, representando um aumento de 44%.

O forte crescimento foi puxado pelo desempenho do Dolphin Mini e Song, que já eram os carros mais vendidos da marca, mas melhoraram ainda mais os números.

O Dolphin Mini saiu de 128 para 203 emplacamentos enquanto o Song pulou de 88 para 134.

Confira o desempenho dos outros carros da marca:

Dolphin: 64 vendas

Yuan: 26 vendas

Seal: 17 vendas

Shark: 8 vendas

King: 6 vendas

Tan: 0 vendas

Destes, apenas Yuan e King tiveram um desempenho inferior à setembro, quando venderam 30 e 12 unidades respectivamente.

O recorde fez a montadora alcançar 5,37% das vendas e um inédito sétimo lugar no estado, atrás apenas de Volkswagen, Toyota, Chevrolet, Fiat, Hyundai e Renault.

No acumulado do ano, a BYD aparece na décima posição, com 3,27% de todas as vendas da Bahia. Fiat lidera com 23,94%.