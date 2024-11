Servidores públicos da Bahia têm descontos de até R$ 12 mil para carro

Feirão promovido pela Chevrolet acontece em Salvador - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Os servidores públicos da Bahia têm até R$ 12 mil reais em descontos em feirão promovido pela Chevrolet, entre os dias 7 a 9 de novembro, das 9h às 19h, na Ferreira Costa Paralela, em Salvador. É a oportunidade para quem deseja obter o seu primeiro carro ou trocar o seu veículo por um 0km. Os beneficiários do Planserv também têm acesso aos descontos.

Os valores dos descontos podem variar mensalmente, de acordo com a tabela vigente, proporcionando ao funcionalismo público a oportunidade de economizar. Para ter acesso a esse benefício exclusivo, os servidores devem se cadastrar no site Programa Amigos Chevrolet, utilizando as informações de login e senha disponibilizadas na área do Clube de Desconto do sistema RH Bahia, ou nas intranets do TCE, TCM e MP, para colaboradores dessas instituições.

Beneficiários titulares do Planserv devem acessar a área de benefícios do site ou o sistema do RH Bahia. Servidores que já participaram das campanhas anteriores devem acessar o site Programa Amigos Chevrolet com os dados utilizados anteriormente. Caso tenha alguma dificuldade no acesso, é necessário entrar em contato com a Chevrolet através dos números: (11) 4550-4178 / 4179, ou por e-mail: [email protected].

Após o cadastro no Programa Amigos Chevrolet, o funcionalismo público deve imprimir a carta bônus correspondente. A orientação é que o servidor já leve a carta bônus impressa, caso opte por adquirir o seu veículo no feirão, juntamente com o último contracheque e um documento de identidade válido. Essa carta garante o benefício ao servidor no momento do faturamento do veículo.

Atenção

Por questões de segurança, não forneça seus dados pessoais. Emita a sua carta e leve-a impressa e assinada para obter o desconto no veículo. Cada servidor tem direito a usar uma carta no período de 12 meses, além do grupo familiar composto por pais, filhos e cônjuge. Essa e outras ofertas estão disponíveis para consulta no site RH Bahia, na editoria “Servidores”, aba Clube de Desconto.

Clube de Desconto

Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para mais de 270 mil beneficiários, em parceria com empresas credenciadas, divididas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o RH Bahia (rhbahia.ba.gov.br/).