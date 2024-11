Honda atualiza linha 2025 da família New City

Novo design imprime maior sofisticação ao Sedã - Foto: Divulgação

Há cerca de uma década, os fabricantes de automóveis decidiram apostar na tendência de alta do segmento de SUVs e picapes, multiplicando esses lançamentos no mercado brasileiro, ao passo que as estreias de hatchbacks, carros menores e de entrada, ficaram mais escassas. As novas opções de sedans, com preços competitivos, também foram escasseando. Esse cenário está mudando e algumas novidades nesses segmentos despontam este ano.

Na semana passada, a Honda apresentou a nova família City; sedan e hatchback. Com atualizações no design, o primeiro ganhou mais jovialidade e o segundo ficou mais elegante. Em ambos, foi mantido o motor quatro cilindros aspirado de 1,5 litro 16V DOHC com injeção direta de combustível, acoplado ao câmbio CVT, Powertrain.

As mudanças no design foram discretas, saltam aos olhos na grade frontal e para-choques, e diferenciam as carrocerias hatch e sedã. O City Hatch tem apliques em preto brilhante, ao passo que o City Sedan usa detalhes cromados. As rodas de liga leve trazem novidades: na versão de entrada LX, por exemplo, são de 15 polegadas com acabamento diamantado e fundo cinza.

A família New City 2025 tem mais conteúdo e desde a versão EX foram incorporados itens de conveniência, segurança e conforto. Freio de estacionamento eletrônico e função Brake Hold nas versões EX, EXL e Touring. Todas as configurações, exceto a LX, saem de fábrica com discos de freio no eixo traseiro. As versões estão com 6 airbags e o pacote de assistências à condução Honda Sensing agora é item de série a partir da versão EX. Esse pacote inclui piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa de rolamento e comutação automática de farol alto.

A central multimídia incorporou o espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay sem uso de fios e as versões EX, EXL e Touring agora contam com carregador de celular por indução. Os preços do New City Hatch partem de: R$ 117.500 (LX) até: R$ 141.400 (Hatch Touring) e City Sedan: R$ 117.500 (LX) até: R$ 142.400 (City Sedan Touring).

“Essa febre das picapes, e dos SUVs, é menos um interesse genuíno do mercado consumidor e mais uma imposição das montadoras. Cuja estratégia é vender produtos de maior valor agregado, para obter maior margem de lucro”, pontua o especialista em mercado automotivo, doutor e mestre em Administração, Eder Polizei.

Para o especialista, essa onda que coloca as picapes entre as maiores tendências, como novos lançamentos e muito marketing, é fruto de uma estratégia. “Na cabeça do consumidor, é justo pagar mais por um carro maior, mais robusto, potente, então as picapes e os SUVs de maior porte se encaixam nisso. Como neste momento, as fábricas focam em maior margem, essa é a tendência”, explica. Entretanto, este ano surgem novas opções de hatchbacks no mercado nacional.

Peugeot 208

Ele foi repaginado em setembro e agora o hatch tem quatro versões: Active, Style, Allure e a exclusiva GT. A dianteira tem nova identidade da marca, nova assinatura luminosa que se destaca nos faróis e nas lanternas traseiras de LED, acompanhada pela grade na cor da carroceria, rodas diamantadas de 17” e arcos das rodas em preto brilhante.

O novo Peugeot 208 2025 conta com duas opções de motorização e câmbio. As versões de entrada Active e Style são equipadas com um tricilíndrico 1.0 flex aspirado capaz de entregar até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol, associado a um câmbio manual de 5 marchas.

As opções Allure e GT contam com o 1.0 turbo flex de três cilindros, com transmissão automática CVT, simulação de 7 marchas, com até 130 cv e 20,4 kgfm. Os preços partem de R$ 76.999 (208 Active 1.0 MT 2025) até R$ 114.990 (208 GT Turbo 200 CVT).

Dolphin Mini

Em fevereiro, a BYD lançou no Brasil o Dolphin Mini, um subcompacto de 3,78 metros de comprimento e 1,71 m de largura. Com entre-eixos de 2,50m, oferece boa posição para dirigir e bom espaço apenas para dois passageiros no banco de trás. O porta-malas é um ponto fraco: apenas 230 litros. A partir de R$ 115.800.