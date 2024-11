Saiba tudo sobre Pulse e Fastback, primeiros híbridos da Fiat

Motor é grande novidade - Foto: Divulgação

Os primeiros híbridos produzidos pela Fiat no Brasil, as novas versões do Pulse e Fastback tiveram todas as informações confirmadas pela montadora italiana. As versões serão equipadas com o novo motor T200 Hybrid.

“Como marca que está no coração dos brasileiros e lidera o mercado nacional nos últimos anos, temos a obrigação de também liderar esta nova era de transformações. O DNA de inovações acessíveis está presente na Fiat, que sempre revolucionou e democratizou tecnologias no Brasil. Por isso, nossos SUVs vão impulsionar mais uma revolução, desta vez, intensificando os nossos esforços em oferecer uma mobilidade cada vez mais limpa”, destaca Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

A dupla, no entanto, não deve ser a única. Durante os próximos anos, mais de 40 novos modelos e 8 powertrains, incluindo opções híbridas e 100% elétricas, serão lançados pela Fiat e as demais marcas da Stellantis com parte dos R$ 32 bilhões em investimentos até 2030, o maior da história da indústria automotiva na região.

Novo motor T200 Hybrid

Nas versões híbridas do Fastback e do Pulse, o tradicional motor T200 Flex aliado ao câmbio CVT de sete velocidades, 1.0 turbo mais potente do segmento com 130cv e 20,4 kgfm de torque, terá maior eficiência energética, entregando performance e o melhor custo-benefício. No ciclo urbano, o Fastback, teve uma redução no consumo de combustível de 11,5% na gasolina (9,8% no etanol), e no Pulse o percentual é de 10,7% tanto na gasolina, quanto no etanol.

O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. O sistema gera potência de até 3kW, garantindo melhor performance ao automóvel e redução de consumo de combustível

O sistema é composto pelos seguintes componentes:

Duas baterias de 12V, sendo uma de chumbo-ácido (localizada no cofre do motor) e outra de íon de lítio (localizada abaixo do banco do motorista).

Sistema DBSM (Dual-Battery Switch Module ou Módulo de Comutação de Duas Baterias) usado para conectar, separar ou controlar as duas baterias de acordo com a estratégia da central eletrônica, garantindo a operação eficiente e a carga adequada.

Motor elétrico multifuncional de 12V e 3kW conectado mecanicamente ao motor de combustão e alimentado por uma bateria auxiliar de íon de lítio, que substitui o alternador e o motor de partida.

O sistema funciona através de quatro modos de operação:

e-Start&Stop: função Start-Stop durante paradas. Quando o veículo para completamente, o sistema desliga o motor a combustão, economizando combustível. Nas desacelerações, o motor a combustão permanece em funcionamento sem injetar combustível, priorizando a regeneração de energia.

e-Assist: assistência do motor elétrico ao motor de combustão. Durante acelerações e retomadas, as baterias de lítio e chumbo fornecem energia para o motor elétrico, que gera torque adicional para o motor de combustão, reduzindo o consumo de combustível do veículo.

Alternador Inteligente: dois modos de funcionamento que dependem da condição das baterias. No modo alternador, as baterias de chumbo-ácido e/ou íon de lítio estão com baixos estados de carga, e o alternador inteligente permite o carregamento das baterias. No modo neutro, as baterias de chumbo-ácido e/ou íon de lítio estão carregadas, e o alternador inteligente permite que as baterias mantenham as cargas elétricas do veículo.

e-Regen: regeneração de energia durante desacelerações. A função de regeneração converte energia mecânica em energia elétrica, que é armazenada nas duas baterias – chumbo-ácido e íon de lítio. O sistema é capaz de regenerar até 25% da energia que seria desperdiçada em um motopropulsor convencional.

Estes modos de operação formam um ciclo sequencial que será representado de forma lúdica através do novo painel digital, com 7 polegadas na versão Impetus e 3,5 polegadas na Audace, com imagens representativas de cada fase para que o motorista consiga gerenciar a eficiência do veículo.

Versões e preços do Novo FastBack

- Fastback Audace T200 Hybrid AT

Motor T200 Hybrid (130cv)

Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

Keyless

Carregador por Indução

Multimídia 10,1”

Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

AEB

Detecção de Chuva

Retrovisor Fotocrômico

Farol Alto Automático

Partida Remota

- Fastback Impetus T200 Hybrid AT

Itens da versão anterior somados a:

Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

Cluster 7”

Sensor de Estacionamento Dianteiro

Farol de Neblina

Luz no Retrovisor

Retrovisor com tilt down e rebatimento

Roda de Liga 18”

Teto Bicolor

Bancos em Couro

Versões e preços do Novo Pulse

- Pulse Audace T200 Hybrid AT

Motor T200 Hybrid (130cv)

Cor exclusiva Azul Amalfi

Multimídia 10,1”

Banco Bipartido

Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento

Keyless

Carregador por Indução

Partida Remota

Rodas em Liga 16”

Volante em Couro

- Pulse Impetus T200 Hybrid AT

Itens da versão anterior somados a:

Cluster 7”

Multimídia 10,1”

Sensor de Estacionamento Dianteiro

Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)

Farol de Neblina

Luz no Retrovisor

Retrovisor com tilt down e rebatimento

Detecção de Chuva

Retrovisor Fotocrômico

Farol Alto Automático

Roda de Liga 17”

Bancos em Couro

Teto Bicolor

Preços

Pulse Audace T200 Hybrid AT - R$ 125.990

Pulse Impetus T200 Hybrid AT - R$ 140.990

Fastback Audace T200 Hybrid AT - R$ 151.990

Fastback Impetus T200 Hybrid AT - R$ 161.990