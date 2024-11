Jerônimo aguarda CEO da BYD para início de produção em Camaçari

Segundo Jerônimo, o ritmo das construções da nova fábrica estão indo bem - Foto: Divulgação/Governo da Bahia

No próximo mês de dezembro a CEO global da BYD, Stella Li, retornará à Bahia para fazer anúncios importantes relacionados à fabricação de veículos elétricos em Camaçari. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, durante o Seminário Internacional do G20 para discutir o papel da cultura na crise climática, a gestora anunciará o início das fabricações dos veículos em solo baiano.

“Eu estou muito contente com a notícia de que a senhora Stella, que é do staff da BYD, vai estar aqui na Bahia em dezembro. E eles disseram que vão ter boas notícias. Nós esperamos que sejam realmente informações que fortaleçam a ação da BYD. A exemplo de fábrica de baterias...Nós temos hoje a produção de energia eólica, energia solar, já com o Estado com a maior produção de energias renováveis. Mas era preciso transmitir essas energias produzidas no entorno do estado, tanto para locais da Bahia, quanto para outros estados e outros países, e o Lula está cuidando disso”, disse o governador.

Segundo Jerônimo, com o ritmo das construções da nova fábrica indo bem, a expectativa é que a montagem dos carros seja realmente iniciada entre os meses de dezembro e janeiro.

“A expectativa de que já comece a montagem em dezembro, em janeiro, para nós isso é muito bom, o ritmo das construções está muito boa, nós estamos cuidando também, inclusive na relação com eles, mas de uma forma pública, do porto de Salvador, o antigo porto da Ford, para que por ali possa também chegar, receber máquinas, equipamentos a montar, então vamos aguardar” pontuou.