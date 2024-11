Jerônimo estima prazo de entrega da nova rodoviária de Salvador

Novo terminal rodoviário deve ser entregue em 2025 - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), falou, nesta segunda-feira, 4, sobre as obras do novo terminal rodoviário de Salvador, que está sendo construído às margens da BR-324. De acordo com o gestor, a expectativa do governo é entregar o local no primeiro semestre do próximo ano.

Jerônimo, que esteve no encontro do G20, em Salvador, afirmou que as obras do entorno do terminal, na região de Águas Claras, estão em ritmo acelerado. Ele ainda garantiu que deve se reunir ainda esta semana com os secretários estaduais de Infraestrutura, Sérgio Brito (PSD), e da Casa Civil, Afonso Florence (PT), para traçar estratégias de acompanhamento da construção da rodoviária.

"No entorno a obra está andando bem, está acelerada. No que diz respeito à obra da rodoviária, hoje cedo já pedi uma reunião com Sérgio Brito e com Afonso (Florence) para monitorar os prazos contratuais para que a gente possa no primeiro semestre de 2025 entregar aquela rodoviária. Irei me reunir para saber o status da obra para fazer uma visita", explicou o governador.