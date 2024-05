Nova rodoviária de Salvador pode ser entregue em 2025; saiba detalhes | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a comentar sobre o novo terminal rodoviário de Salvador, que será no bairro de Águas Claras. O espaço funcionará para embarque e desembarque de todos os passageiros dos ônibus metropolitanos, intermunicipais e interestaduais.

“Eu quase ia lá ontem, mas as chuvas não permitiram. Eu quero fazer uma visita, para entender em que pé está a obra. Teve uma mobilização de terra, no que se diz respeito às chuvas”, iniciou, durante coletiva de imprensa em evento de entrega de transportes escolares para o interior do estado.

Jerônimo também ressaltou que também quer “entender e redimensionar quais são os novos prazos, para ver se em 2025 a gente entrega.”

Segundo apurações do Portal A TARDE, o governo está insatisfeito com a demora na construção, que atualmente está parada, e tem pressionado as empresas para acelerar as obras. No entanto, as instituições vem reivindicando os altos custos, além de citar um problema que ocorreu com o solo do local.

O novo terminal será implantado às margens da BR-324 e terá ligação com a estação do Metrô de Águas Claras, com o terminal de transporte de ônibus metropolitano e urbano e, futuramente, com o corredor de BRT, na Avenida 29 de março.



Em comparação à atual rodoviária, o espaço destinado ao terminal triplicará de tamanho e terá 70.000 m². O investimento previsto na obra é de cerca de R$ 120 milhões.

