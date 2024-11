“Não vou interferir na decisão dos prefeitos”, diz Jerônimo sobre UPB

Governador participou de Seminário Internacional do G20 para discutir o papel da cultura na crise climática - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues garantiu nesta segunda-feira, 4, durante o Seminário Internacional do G20 para discutir o papel da cultura na crise climática, que não irá interferir na eleição para escolha do presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), bem como na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), mas que torce para que escolhido seja da base aliada. O atual presidente da UPB é o prefeito de Belo Campo, Quinho.

“Sobre a eleição da UPB, eu torço para que seja do time que possa fazer como a gente sempre vem fazendo. Com o Eures, com o Caetano, agora com o prefeito Quinho, eu não vou interferir na tomada de decisão dos prefeitos. Da mesma forma que eu digo a vocês que eu não vou interferir na decisão da Alba. Torço, espero que eu possa ajudar, mas é uma decisão da Alba. Assim também, os novos prefeitos escolherão um prefeito para dirigir a UPB junto com toda diretoria, e eu quero que seja um prefeito que eu possa dialogar, possa alinhar as ações”

Jerônimo destacou que uma UPB forte auxiliará o Estado a distribuir e investir melhor os recursos oriundos do PAC do governo federal.



“O volume de recursos do PAC é muito grande para a Bahia, tanto os que vêm direto para o Estado quanto aqueles que virão pelos municípios. Então, se a gente não tiver [uma UPB forte], eu vou querer ajudar, porque eu preciso que esse dinheiro que chega do PAC através das prefeituras, a gente possa montar uma unidade de engenharia, de acompanhamento, de monitoramento e para os próximos PAC’s. A edição do novo edital de PAC vai precisar que a gente possa ter bons projetos alinhados conosco", detalhou o governador.

“O desejo meu dessa relação com a UPB é que a gente possa fazer com que os prefeitos tenham suas autonomias, mas que a gente possa ver recursos chegando tanto do Governo Federal quanto captado de outras instituições nacionais, BNDES, Banco do Nordeste. Esse é o meu interesse, eu espero que o prefeito Quinho, que está encerrando em março a sua gestão, possa ajudar a gente a pensar no UPB cada vez mais forte", pontuou.