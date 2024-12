Rui diz que não fará indicações para secretariado de Jerônimo

Rui reiterou que não há nenhum tipo de rusga entre ele e o colega petista Jaques Wagner, com quem garantiu ter boa relação há mais de 40 anos. - Foto: João Ramos | Ascom PT

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, voltou a negar à imprensa nesta sexta-feira, 22, que tenha algum tipo de rusga com o senador Jaques Wagner dentro do Partido dos Trabalhadores. O ex-governador também garantiu que não fará indicações ao governador Jerônimo Rodrigues para composição de seu secretariado na próxima reforma administrativa.

“Primeiro que essa suposta crise só existe nos blogs e sites. Eu fiz com Jerônimo o que Wagner fez comigo. Eu não pedi nenhuma secretaria, não pedi nenhuma empresa, não pedi nenhum órgão ao governador Jerônimo, assim como Wagner não tinha me pedido. Acho que essa é a receita do sucesso. Quando um ex-prefeito tenta governar no lugar do prefeito eleito, é problema na certa. Todos os exemplos são que isso dá problema. Então, eu segui a receita que eu aprendi com Wagner. Quem governa é quem foi eleito", afirmou Rui.

Rui reiterou que não há nenhum tipo de rusga entre ele e o colega petista Jaques Wagner, com quem garantiu ter boa relação há mais de 40 anos.



"E eu vejo com absoluta surpresa. Eu não sei da onde que, da criatividade de blogs e sites, dizer que eu estou indicando fulano, beltrano, que eu estou disputando, não tem nenhum fundamento isso. Repito, eu não pedi nenhuma secretaria ao governador e nem vou pedir. As opiniões eu dou a ele toda vez que ele me pede uma opinião, ou eu sento com ele para dialogar como Wagner sentava comigo para dialogar. E isso também não tem nenhuma dificuldade, ao contrário, eu tenho uma relação com Wagner de mais de 40 anos, não tenho nenhuma, nenhuma dificuldade com ele, não tenho nenhum arranho na relação com ele, então não procede nenhuma dessas informações que eu estou disputando com ele. a secretaria A, B ou C", pontuou o ministro.