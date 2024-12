“Conseguimos êxito”, diz Rui após reunião com a China sobre a ponte

- Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), detalhou, na manhã desta sexta-feira, 22, que a reunião entre o presidente Lula (PT), o governo do Estado da Bahia e o presidente da China Xi Jinping, nesta semana, em Brasília, foi positiva, com negociações envolvendo a ponte Salvador-Itaparica.

“Conseguimos êxito e nós vamos, assim que o Tribunal aprovar, começar as obras no ano que vem. O projeto será executado em quatro anos, mas em 2025 com certeza a fundação e os pilares serão iniciados”, disse, acrescentando que ainda não há valores determinados.

Rui explicou que já existe um acordo, mas que precisa de alguns ajustes. “O contrato tinha problemas em função da pandemia. No mundo inteiro os custos dos projetos grandes, estruturantes, tiveram que ser renegociados porque houve um descompasso entre custo de construção civil e por isso o contrato tava desatualizado”, iniciou.

“Seguindo o exemplo do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado se dispôs a mediar. Tem já uma proposta negociada na mesa e será submetida à próxima sessão, acredito que em dezembro ou janeiro. Sendo aprovado, o contrato está renegociado”, declarou.



O ministro também antecipou que a sondagem da ponte continua até o mês de março de 2025 e que o projeto, que terá recursos do governo federal, será tratado como prioritário tanto pelo Brasil como pelo governo Chinês.



“Isso é um importante investimentos estruturantes e eu não tenho dúvida que ele vai dinamizar muito a economia da Bahia, do baixo sul e do sul do estado, além de diminuir as distâncias para outras religiões vai ser um elemento forte de desenvolvimento econômico e social, de geração de emprego não só durante a construção, mas principalmente depois da obra concluída. Nós temos uma ativação econômica muito forte do baixo sul que é uma região muito bonita, mas hoje de difícil acessibilidade, o que reduz muito a demanda de turistas”, afirmou.



O governador do Estado Jerônimo Rodrigues (PT) foi uma das autoridades convidadas para o jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu ao mandatário da China, Xi Jinping, na noite de quarta-feira, 20, no Palácio do Itamaraty.

Jerônimo aproveitou a ocasião para conversar sobre investimentos do gigante asiático na Bahia.

Na mesma ocasião, Brasil e a China assinaram 37 acordos bilaterais, para alicerçar a cooperação pelos próximos 50 anos em diversas áreas. Uma delas é na infraestrutura, com a possibilidade de investimento chinês em obras do novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento). Apesar de ainda estar fora do PAC , existe a expectativa que o governo federal inclua o projeto da ponte no programa.

Já sobre a fábrica da BYD, um anúncio deve ser feito em dezembro informando a data do início da operação da fábrica de carros eletrificados.