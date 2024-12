Rui diz que visita de Xi Jinping reforça relação Brasil-China

Reunião ente Lula e Xi Jinping em Brasília - Foto: © Ricardo Stuckert

O Governo Federal firmou com o governo da China um Plano de Cooperação, durante a visita do presidente da China, Xi Jinping, a Brasília, nesta quarta (20).

Os países assinaram 37 acordos, para alicerçar a cooperação pelos próximos 50 anos em diversas áreas. Um dos memorandos foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento e Reforma da China, Zheng Shanjie, para identificação de projetos de interesse comum.

“Nós assinamos um documento para reafirmar e colocar no andar de cima a relação Brasil-China. Estamos formando uma força tarefa com dois focos, um para acelerar a integração econômica, de investimentos e financeira, e o outro com ações estratégicas para integrar cadeias produtivas, cooperação na área de desenvolvimento tecnológico, de transição energética e ecológica”, explicou o ministro Rui Costa.

Entre os objetivos prioritários brasileiros das relações com a China estão a diversificação da pauta exportadora; a atração de investimentos; e o melhor aproveitamento das potencialidades de cooperação bilateral em ciência, tecnologia e inovação e em áreas como saúde, cultura, turismo e meio ambiente.

“A nossa expectativa é grande. O quanto isso vai poder gerar de atividade econômica no Brasil, com aumento das exportações, aumento de investimento aqui no país com a instalação de empresas que farão parcerias com empresas brasileiras”, comentou, durante entrevista nesta quinta-feira (21).