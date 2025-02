Caiado já tem data para lançar pré-campanha à Presidência e será em Salvador

Caiado lançará pré-campanha à presidência em Salvador - Foto: Divulgação | Governo de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmou que o lançamento de sua pré-campanha à Presidência da República vai acontecer na Bahia, mais precisamente em Salvador.



Leia também:

>> Caiado confirma lançamento de pré-campanha à presidência em Salvador

>> Bruno Reis defende candidatura de Caiado ao Planalto; veja

O ato será realizado em 28 de março, dia no qual Caiado também vai receber a Comenda Dois de Julho, em cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme a assessoria do governador informou ao Portal A TARDE, os detalhes do evento ainda estão sendo discutidos com lideranças do partido no estado.

Em entrevista recente para a CNN, ele disse que planeja começar essa corrida ao Palácio do Planalto em março, com um giro pelo Nordeste. Caiado convidou o cantor sertanejo Gusttavo Lima para acompanhá-lo.

Caiado disputa com outros nomes o vácuo deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na oposição a Lula (PT). O principal deles é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que parece cada vez mais inclinado a tentar a reeleição à chefia do Executivo paulista.

Honraria

A Comenda Dois de Julho para Ronaldo Caiado foi aprovada no plenário da Alba no dia 22 de dezembro, junto com uma enxurrada de outras honrarias que serão concedidas para autoridades públicas e personalidades políticas, por meio de projetos de resolução de autoria dos próprios deputados estaduais.

Outro político que também está no rol dos homenageados com a Comenda é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A mesma honraria deve ser entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).