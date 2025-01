Antes de recesso, deputados aprovam mais de 40 honrarias a autoridades

Sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Divulgação | Alba

Antes de iniciarem o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)aprovou uma série de entregas de honrarias, entre Comenda 2 de Julho e títulos de cidadão baiano a autoridades públicas e personalidades políticas, por meio de projetos de resolução de autoria dos próprios deputados.

A concessão ‘desenfreada’ das homenagens acontece três meses após o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), endurecer as regras para a entrega dos títulos, colocando as aprovações sob supervisão da Mesa Diretora.

Leia também

>>Durval Lelys pode receber Comenda 2 de Julho da Alba

>>Lei que fortalece educação científica é aprovada pela Alba

Entre as autoridades que receberão a honraria está o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que se movimenta para lançar o seu nome à presidência da República, em 2026. A proposição foi apresentada pelo deputado Sandro Régis, do União Brasil, e concederá a Caiado a Comenda Dois de Julho, maior honraria do Legislativo baiano.

Outro político que também está no rol dos homenageados com a Comenda é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Desta vez, a proposta foi elaborada pelo deputado Robinho, também do União.

A mesma honraria deve ser entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que está prestes a deixar o cargo em fevereiro do ano que vem. O projeto foi apresentado pelo deputado Angelo Coronel Filho, do mesmo partido do chefe do Legislativo.

Já os títulos de cidadão baiano se estendem a personalidades públicas, a exemplo do cantor Péricles, que deve ser condecorado com o título, em sessão solene, que ainda deverá ser definida. A medida foi apresentada pelo deputado estadual Luciano Simões (União Brasil).

O líder da bancada da maioria na Casa, deputado Rosemberg Pinto (PT) também seguiu a mesma linha e apresentou uma proposta para conceder o título ao ator Marcos Palmeira.