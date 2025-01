Durval Lelys pode receber Comenda 2 de Julho da Alba

Cantor Durval Lelys - Foto: Rafael Martins/AG A TARDE

O deputado Euclides Fernandes (PT) propôs, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a entrega da Comenda 2 de Julho ao cantor, compositor e guitarrista Durval Lelys, “em reconhecimento à sua significativa contribuição para a música baiana, especialmente para a difusão do axé music, e pela promoção da cultura e identidade da Bahia”.

O parlamentar explica que o projeto de resolução tem como objetivo homenagear o artista, “um ícone cultural que, ao longo de mais de quatro décadas de carreira, consolidou-se como um dos grandes representantes da música e da alegria do povo baiano, dentro e fora do Brasil”.

Ele conta que Durval Lelys, natural de Salvador, iniciou sua trajetória artística ao fundar a Banda Pinel em 1982, mostrando desde cedo uma inquietação criativa e uma paixão por inovar. “Essa essência pioneira ficou ainda mais evidente em 1988, com a fundação da banda Asa de Águia, uma das mais emblemáticas da axé music. Sob sua liderança, a Asa de Águia transformou-se em um fenômeno musical, conquistando multidões e levando a Bahia para o cenário cultural mundial”, escreveu.

O legislador petista acrescenta que Durval Lelys também é reconhecido por sua criatividade variada, que vai além da música. Ele conta que o artista foi responsável por revolucionar o Carnaval de Salvador ao criar o abadá, vestimenta que substituiu as antigas mortalhas, e trouxe uma nova identidade visual e prática para a festa. Citou ainda a teatralidade e a capacidade de Durval de dar vida a personagens icônicos, como Nero, Conde Draculino e Salvador Dalino, que “enriqueceram a experiência dos foliões, tornando seus shows uma mistura única de música, arte e performance”.

De acordo com Euclides Fernandes, mais do que um artista, Lelys é um verdadeiro ícone da Bahia, sendo reconhecido pelo compromisso com a cultura e com o meio ambiente, o que se reflete em projetos ecológicos nos quais está envolvido e nas homenagens que recebeu, como os títulos de cidadão de Fernando de Noronha, Itacaré e Goiânia.

“Neste contexto, cabe destacar que ao longo de sua carreira, Durval Lelys construiu um legado artístico que atravessa gerações, perpetuando o espírito vibrante do axé music e do Carnaval baiano. Por tudo isso, a concessão da Comenda 2 de Julho a Durval Lelys é mais do que uma homenagem, é o reconhecimento de um artista que dedicou sua vida a celebrar a identidade cultural da Bahia, elevando-a a patamares nacionais e internacionais. Seu legado, marcado pela irreverência, talento e paixão, é um patrimônio que merece ser exaltado por esta Casa Legislativa e por todo o povo baiano”, concluiu Euclides Fernandes.