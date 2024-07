"Ronaldo Caiado é pré-candidato a presidente", diz Bruno Reis

Prefeito de Salvador coloca Caiado como pré-candidato a presidente - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou, nesta sexta-feira, 21, o interesse do União Brasil em lançar a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao Palácio do Planalto, em 2026.

A afirmação foi feita na sabatina promovida pelo Uol, em parceria com a Folha de S.Paulo. Bruno reforçou que a entrada do partido no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi uma decisão dos deputados federais e senadores.

"Todos sabem que somos oposição ao PT. Essa foi uma decisão foi dos deputados e senadores que compõem a base de sustentação na Câmara e Senado do atual governo. Não está nada definido com relação ao futuro", iniciou o prefeito, que mencionou a pré-candidatura de Caiado em seguida.

"Hoje nós temos a candidatura do governador de Goiás, o melhor governador do Brasil, Ronaldo Caiado, que é o pré-candidato do partido a presidente, e no futuro que vai se decidir sobre questão política. Brasília está focada em outros assuntos, outros temas", pontuou o prefeito, que é pré-candidato à reeleição na capital baiana.