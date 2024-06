Bruno Reis anuncia implantação de 20 academias públicas em Salvador

- Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Até o final do ano a prefeitura de Salvador vai implantar, até o final do ano, 20 academias públicas e gratuitas. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira, 12. Duas delas já estão em fase avançada de instalação, uma em Itapuã e outra no Dique do Tororó.

Para ter acesso, os usuários vão ter que utilizar um aplicativo, que também será anunciado em breve. Nos locais, além dos equipamentos para a realização das atividades físicas, haverá instrutores, como nas academias privadas. “Já estão sendo implantadas em duas áreas, uma em Itapuã e outra no Dique. Serão 20 academias na cidade. As pessoas vão baixar um aplicativo, reservar seu horário e ter acesso. Teremos instrutores, que na prática são personais, que irão ajudar as pessoas a fazer as atividades físicas”, revelou Bruno durante a assinatura da ordem de serviço para requalificação do canteiro central da Av. Bonocô.

Na região da Bonocô deverá contar com uma unidade da academia. “São academias públicas e gratuitas para a população, que não vai pagar nada, ao ar livre, em 20 áreas da cidade. Em breve a gente vai inaugurar as primeiras e apresentar todas as áreas, além do cronograma de entrega que irá ocorrer até o final do ano”, acrescentou o prefeito