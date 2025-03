Dilma Rousseff é internada na China após passar mal

Dilma tem 77 anos e presidente o Novo Banco de Desenvolvimento - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) está internada desde a última sexta-feira, 21, em Xangai, na China, após apresentar um quadro de pressão alta, vômito e tontura. Atualmente, a petista preside o Novo Banco de Desenvolvimento (Brics).

Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, a informação foi confirmada pelo Shangai East International Medical Center. Já o chefe de gabinete de Dilma, Marco Tútlio Mendonça, não se manifestou acerca e pediu que a assessoria de imprensa do banco fosse procurada para responder sobre o assunto.

Por conta do problema de saúde, Dilma Rousseff, que assumiu o Brics em 2023, cancelou sua participação na reunião de ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais do países que fazem parte do bloco. O evento ocorre na África do Sul.

Dilma tem 77 anos e presidiu o Brasil entre 2011 e 2016, ano em que foi alvo de um processo de impeachment.