Após cirurgias, Lula já tem primeira viagem internacional marcada

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluiu a primeira viagem internacional após as cirurgias feitas na região da cabeça no final do ano passado.

Lula precisou dar um tempo das idas ao exterior após passar por procedimentos para colocar e remover um dreno da cabeça em dezembro de 2024. Os procedimentos foram necessários para cuidar de um trauma deixado por uma queda em outubro.

Na última semana, o presidente foi a São Paulo e fez uma bateria de exames de sangue e de imagem para avaliar os impactos da lesão.

Além da rota fora do país, o presidente também intensificará as visitas em outros estados do país a partir desta semana.

Conforme apuração da CNN, a semana do petista começa no Rio Grande do Sul, onde participará, nesta segunda -feira, 24, da assinatura do contrato que renova e amplia a frota da Petrobras, prevendo a aquisição de quatro navios do tipo Handy. Cada embarcação tem o preço estimado em US$ 69,5 milhões.

Já na quinta, 27, o presidente irá para Santos, para firmar a concessão do túnel que liga a cidade ao Guarujá.

Lula encerra a semana no sábado, 1, viajando para Montevidéu, capital do Uruguai, para participar da posse do presidente Yamandú Orsi.

Em novembro, logo após as eleições uruguaias, Orsi esteve no Brasil para um encontro com o petista. Na ocasião, reforçou a importância da relação entre os dois países.