Lula deve iniciar reforma ministerial nesta semana com troca na Saúde

Nísia Trindade deve deixar o Ministério da Saúde - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve dar início nesta semana na reforma ministerial. A primeira troca deve acontecer na Saúde, com a ida de Alexandre Padilha no lugar de Nísia Trindade.

Com a mudança de Padilha para a Saúde, Lula agora precisará bater o martelo sobre quem assumirá a Secretaria de Relações Institucionais. Segundo o jornal O Globo, ainda não há uma definição se o cargo ficará com o PT ou se será entregue a um nome do Centrão.

Uma das possibilidades cogitadas no governo é transferir o atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para a função. Outros nomes cotados para a Secretaria de Relações Institucionais são dos líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e do Senado, Jaques Wagner (PT-BA), além do líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).

O presidente deve acomodar Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT na Secretaria-Geral da República, no lugar de Márcio Macêdo. Outros ministérios que estão no alvo são Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado por Luciana Santos e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ocupado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.