Gusttavo Lima não deve ser candidato à presidência, diz colunista

Gusttavo Lima ainda está sendo cotado como potencial candidato à presidência da República - Foto: Reprodução | Instagram

O sonho do cantor sertanejo Gusttavo Lima de se candidatar à presidência da República não deve ser concretizado nas eleições de 2026. Isso porque, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o artista teria desistido da política.

Ainda segundo a publicação, Lima deve anunciar que vai abdicar da política e se dedicar à carreira musical na segunda quinzena de março. Além do Palácio do Planalto, o cantor sertanejo também tinha o nome cotado para se candidatar ao Senado por Goiás.

Nas últimas pesquisas de intenção de votos, ele apareceu pontuando bem e se tornou uma possibilidade da direita para substituir Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.